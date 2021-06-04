Це трапилося на вулиці Володимира Маяковського. Відео оприлюднили в мережі 4 червня, ймовірно, це трапилося ввечері напередодні.

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На першому відеозаписі, який з'явився, кур'єр влітає на скутері в стіну. Після цього він встає та кидається втікати.

Кур'єр в'їхав у стіну та покинув свій мопед: відео телграм-каналу "Ху***ий Київ"

Згодом за ним починають бігти перехожі та патрульні, які були до цього в автомобілі. На другому відео, яке оприлюднили, парубка все ж впіймали та ведуть у поліцейську автівку.

Також там поряд був інший кур'єр. Він підійшов до мопеда й заглушив його мотор, який весь цей час гудів. Також у транспорту відкрилося багажний відсік під сидінням і з нього висипалися речі.

Офіційно цю подію поки ніяк не прокоментували, тому невідомо, якою була причина погоні. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із Патрульною поліцією Києва, щоб дізнатись деталі цього інциденту.

Патрульні затримали кур'єра, який покинув свій мопед: відео телграм-каналу "Ху***ий Київ"

Зверніть увагу! У Києві 15 березня сталися перегони між патрульними поліцейськими та кур'єром. Пілот мопеду, створюючи безліч аварійних ситуацій, тікав від правоохоронців. Його так і не наздогнали.