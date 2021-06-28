Хлопчик втік з подвір'я на самокаті. Його знайшли у полі в Голосіївському районі.

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5-річний хлопчик втік від мами на самокаті

Стурбована мама хлопчика звернулась до правоохоронців приблизно о 18:00. Вона розповіла, що її 5-річний син катався на самокаті у дворі будинку і зник.

Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що до розшуку хлопчика залучили ювенальних поліцейських, спецпризначенців, військовослужбовців Нацгвардії, патрульних та кінологів.

Орієнтування з прикметами зниклого хлопчика надали всім патрулям поліції. Окрім того, до пошуку долучились волонтери, які відгукнулись у соціальних мережах,
– зазначив правоохоронець.

Поліцейські опитали сусідів та дослідили територію району. Вони перевіряли парки, дитячі майданчики та усі місця, де міг бути хлопчик. Пошуки дитини тривали до ранку.

Втік від мами у поле на самокаті: у Києві усю ніч шукали 5-річного хлопчика – фото
Хлопчик зник під час прогулянки / Фото поліції Києва

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Зниклого знайшли у полі

Приблизно о 8:00 спецпризначенці знайшли хлопчика у полі в Голосіївському районі. На щастя, за час пошуків з ним нічого поганого не трапилось. Після медичного огляду дитину повернули батькам.

Втік від мами у поле на самокаті: у Києві усю ніч шукали 5-річного хлопчика – фото
Внаслідок інциденту дитина не постраждала / Фото поліції Києва