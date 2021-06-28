Втік від мами у поле на самокаті: у Києві усю ніч шукали 5-річного хлопчика – фото

У столиці 27 червня з подвір'я будинку зник 5-річний хлопчик. Правоохоронці шукали його усю ніч. На щастя, дитину вдалось знайти.

Хлопчик втік з подвір'я на самокаті. Його знайшли у полі в Голосіївському районі.

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5-річний хлопчик втік від мами на самокаті

Стурбована мама хлопчика звернулась до правоохоронців приблизно о 18:00. Вона розповіла, що її 5-річний син катався на самокаті у дворі будинку і зник.

Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що до розшуку хлопчика залучили ювенальних поліцейських, спецпризначенців, військовослужбовців Нацгвардії, патрульних та кінологів.

Орієнтування з прикметами зниклого хлопчика надали всім патрулям поліції. Окрім того, до пошуку долучились волонтери, які відгукнулись у соціальних мережах,

– зазначив правоохоронець.

Поліцейські опитали сусідів та дослідили територію району. Вони перевіряли парки, дитячі майданчики та усі місця, де міг бути хлопчик. Пошуки дитини тривали до ранку.



Хлопчик зник під час прогулянки / Фото поліції Києва

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Зниклого знайшли у полі

Приблизно о 8:00 спецпризначенці знайшли хлопчика у полі в Голосіївському районі. На щастя, за час пошуків з ним нічого поганого не трапилось. Після медичного огляду дитину повернули батькам.

Правоохоронці закликають навіть на нетривалий час не залишати дітей без уваги. Особливо обережними потрібно бути під час відпочинку біля водойм, у лісі або парках.



Внаслідок інциденту дитина не постраждала / Фото поліції Києва