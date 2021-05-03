Наздоганятимуть кур'єрів: на вулиці Києва виїхав мотопатруль – фото

Четвертий сезон роботи для бійців патрульної поліції, які їздитимуть на мотоциклах, розпочався 3 травня. Тож, відтепер вулицями Києва їздитимуть не тільки службові легковики копів.

Як зазначили у патрульній поліції Києва, метою спецпідрозділу мотополіції є прибуття до важкодоступних для звичайних інспекторів місць. Правоохоронці на двоколісному транспорті зможуть з легкістю приїздити на ДТП крізь затори, а також проїжджати туди, де автівкою продертися неможливо.

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Також мотополіція може бути більш ефективною під час переслідування пілотів мопедів та мотоциклів.

Досвідчені та мобільні



Київ патрулюватимуть мотопідрозділи поліції / Фото патрульної поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що мотопатрульні в основному займатимуться обслуговуванням викликів, де ускладнено проїзд для транспорту.

Досвідчені, швидкі та мобільні, вони вже не перший рік доводять свою ефективність. Зустрічайте наш мотопатруль на вулицях міста!

– зазначили у поліції Києва.

У коментарях до посту правоохоронців у соцмережах кияни зазначили, що патрульні, нарешті, зможуть ловити кур'єрів, які постійно порушують правила на дорогах міста.



3 травня для мотопатрульних столиці почався четвертий сезон / Фото патрульної поліції Києва

Як показує практика, затримати пілотів мопедів та мотоциклів звичайним інспекторам дуже важко. Іноді порушника ПДР на двоколісному транспорті переслідують кілька екіпажів. Але перегони доводиться припиняти, оскільки це може бути небезпечно для людей. Оскільки кур'єри тікають пішохідними зонами.