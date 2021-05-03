Наздоганятимуть кур'єрів: на вулиці Києва виїхав мотопатруль – фото

Четвертий сезон роботи для бійців патрульної поліції, які їздитимуть на мотоциклах, розпочався 3 травня. Тож, відтепер вулицями Києва їздитимуть не тільки службові легковики копів.
Як зазначили у патрульній поліції Києва, метою спецпідрозділу мотополіції є прибуття до важкодоступних для звичайних інспекторів місць. Правоохоронці на двоколісному транспорті зможуть з легкістю приїздити на ДТП крізь затори, а також проїжджати туди, де автівкою продертися неможливо.
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Також мотополіція може бути більш ефективною під час переслідування пілотів мопедів та мотоциклів.
Досвідчені та мобільні
Київ патрулюватимуть мотопідрозділи поліції / Фото патрульної поліції Києва
Правоохоронці стверджують, що мотопатрульні в основному займатимуться обслуговуванням викликів, де ускладнено проїзд для транспорту.
Досвідчені, швидкі та мобільні, вони вже не перший рік доводять свою ефективність. Зустрічайте наш мотопатруль на вулицях міста!
– зазначили у поліції Києва.
У коментарях до посту правоохоронців у соцмережах кияни зазначили, що патрульні, нарешті, зможуть ловити кур'єрів, які постійно порушують правила на дорогах міста.
3 травня для мотопатрульних столиці почався четвертий сезон / Фото патрульної поліції Києва