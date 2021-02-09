На в’їздах до Києва облаштували пункти обігріву для водіїв
У Києві на в’їздах з міста 8 лютого облаштували місця для обігріву водіїв. Там можна поїсти та випити гарячого чаю.
Джерело:КМДА
Такі пункти організували на 8 в’їздах силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місцях відстою великогабаритного транспорту.
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Районні в місті Києві державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти.
У таких наметах можна зігрітися / Фото КМДА
Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста за напрямками:
- Обухів – Дніпро,
- Одеса,
- Бориспіль – Харків,
- Вишгород – Овруч,
- Ірпінь – Ковель,
- Житомир,
- Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід),
- Бровари – Чернігів.
Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.
Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що влада заборонила в'їзд до Києва великогабаритного транспорту з 15:00 8 лютого, та з 13:00 – по Київській області.
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