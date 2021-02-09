У Києві на в’їздах з міста 8 лютого облаштували місця для обігріву водіїв. Там можна поїсти та випити гарячого чаю.

Такі пункти організували на 8 в’їздах силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місцях відстою великогабаритного транспорту.

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Районні в місті Києві державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти.

У таких наметах можна зігрітися / Фото КМДА

Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста за напрямками:

Обухів – Дніпро,

Одеса,

Бориспіль – Харків,

Вишгород – Овруч,

Ірпінь – Ковель,

Житомир,

Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід),

Бровари – Чернігів.

Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що влада заборонила в'їзд до Києва великогабаритного транспорту з 15:00 8 лютого, та з 13:00 – по Київській області.