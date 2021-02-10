У соцмережах показали великий затор, який утворився на в’їзді до Києва на Одеській трасі. Машини стоять там давно, адже влада через погодні умови тимчасово заборонила їм заїжджати у місто.

Таке рішення ухвалили через те, що вантажівки можуть ускладнити рух транспорту у межах міста, а він й так через снігопад фактично зупинився – у години пік онлайн-карта Києва уся позначена червоним.

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Відео зі скупченням фур опублікували на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook.

Нескінченний потік фур на Одеській трасі, які рухаються в бік Києва,

– підписали кадри автори публікації.

На в’їзді до Києва на Одеській трасі утворився великий затор із вантажівок: дивіться відео

Аналогічна ситуація спостерігається й на Житомирській трасі. Про це раніше писали на сайті 24 каналу.