І через хибну комунікацію хтось хоче зробити їх ворогами з очільником держави. Мер Києва також наголосив, що намагався зустрітися з Володимиром Зеленським.
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Хтось намагається зробити з нас з президентом ворогів, – Кличко
Кличко розповів, що востаннє спілкувався з президентом ще пів року тому. Втім додав, що на тлі останніх подій він намагався з ним зустрітися знову – телефонував у приймальню та надсилав повідомлення. Але не отримав відповіді.
Політик наголосив, що приходить до Володимира Зеленського не з приводу особистих питань. А щодо співпраці, яка має бути необхідною.
Хтось в його оточенні намагається зробити з нас ворогів. У жодному разі я не ворог президенту,
– зазначив мер Києва.
За його словами, вони з главою держави мають спільні виклики:
- захмарні тарифи;
- боротьбу з коронавірусом;
- низькі заробітні плати;
- російську агресію.
Відтак Кличко переконаний, загострення цієї ситуації може призвести до дестабілізації в Києві.
Обшуки в Києві: головне
- У Києві 12 і 13 травня правоохоронці прийшли з обшуками в кілька комунальних установ Києва. Слідчі дії проводилися в Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та в Київміськсвітлі.
- 17 травня правоохоронці обшукали приміщення Київського електровагоноремонтного заводу.
- Крім цього, 18 травня співробітники провели слідчі дії в будинку, в якому проживає Віталій Кличко. Сам мер Києва перебував на тренуванні.
- Згодом у СБУ пояснили, що обшуки в будинку мера Києва пов'язані з іншим кримінальним провадженням. Мовиться про виготовлення контрафактного палива.