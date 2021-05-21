І через хибну комунікацію хтось хоче зробити їх ворогами з очільником держави. Мер Києва також наголосив, що намагався зустрітися з Володимиром Зеленським.

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Хтось намагається зробити з нас з президентом ворогів, – Кличко

Кличко розповів, що востаннє спілкувався з президентом ще пів року тому. Втім додав, що на тлі останніх подій він намагався з ним зустрітися знову – телефонував у приймальню та надсилав повідомлення. Але не отримав відповіді.

Політик наголосив, що приходить до Володимира Зеленського не з приводу особистих питань. А щодо співпраці, яка має бути необхідною.

Хтось в його оточенні намагається зробити з нас ворогів. У жодному разі я не ворог президенту,

– зазначив мер Києва.

За його словами, вони з главою держави мають спільні виклики:

захмарні тарифи;

боротьбу з коронавірусом;

низькі заробітні плати;

російську агресію.

Відтак Кличко переконаний, загострення цієї ситуації може призвести до дестабілізації в Києві.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 20 травня, під час пресконференції, різко висловився щодо обшуків у Києві. "Щодо обшуків, які йдуть, їх 70 чи 50 було в оточення пана Кличка. Бо не треба було викрадати гроші в бюджеті", – заявив президент.

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