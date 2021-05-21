Я не ворог президенту, – Кличко відповів Зеленському на закиди про корупцію

Віталій Кличко вкотре прокоментував ситуацію щодо обшуків, яку влаштували правоохоронці в КМДА й низці комунальних підприємств Києва. Політик вважає, що хтось навмисне неправильно доносить президенту інформацію.

І через хибну комунікацію хтось хоче зробити їх ворогами з очільником держави. Мер Києва також наголосив, що намагався зустрітися з Володимиром Зеленським.

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Хтось намагається зробити з нас з президентом ворогів, – Кличко

Кличко розповів, що востаннє спілкувався з президентом ще пів року тому. Втім додав, що на тлі останніх подій він намагався з ним зустрітися знову – телефонував у приймальню та надсилав повідомлення. Але не отримав відповіді.

Політик наголосив, що приходить до Володимира Зеленського не з приводу особистих питань. А щодо співпраці, яка має бути необхідною.

Хтось в його оточенні намагається зробити з нас ворогів. У жодному разі я не ворог президенту,

– зазначив мер Києва.

За його словами, вони з главою держави мають спільні виклики:

захмарні тарифи;

боротьбу з коронавірусом;

низькі заробітні плати;

російську агресію.

Відтак Кличко переконаний, загострення цієї ситуації може призвести до дестабілізації в Києві.

Обшуки в Києві: головне

У Києві 12 і 13 травня правоохоронці прийшли з обшуками в кілька комунальних установ Києва. Слідчі дії проводилися в Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та в Київміськсвітлі.

17 травня правоохоронці обшукали приміщення Київського електровагоноремонтного заводу.

Крім цього, 18 травня співробітники провели слідчі дії в будинку, в якому проживає Віталій Кличко. Сам мер Києва перебував на тренуванні.

Згодом у СБУ пояснили, що обшуки в будинку мера Києва пов'язані з іншим кримінальним провадженням. Мовиться про виготовлення контрафактного палива.