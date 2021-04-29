Юного хлопця з Києва підозрюють у тому, що він зарізав свого молодшого брата й батьків. Дідусь хлопця, коментуючи трагедію, не став стримуватися й заявив, що за можливості сам його вб'є.

Микола Сумін, спілкуючись з журналістами, заявив, що вб'є свого внука Максима – "якщо буде жити".

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Справа не в тому, що він мого сина вбив, він убив мого маленького онука, якому 8 років усього, це ж треба бути звірюкою такою. Схоже, він наркотики прийняв,

– переконаний дідусь хлопця.

Молодшого сина сім'ї звали Андрієм. Дідусь описує його як маленького, емоційного й неслухняного.

"Він був поганим хлопчиком. Коли приходив до нас додому, то був тихим і спокійним, а в школі бувало, що міг зламати руку іншій дитині", – розповів чоловік.

Ситуація в сім'ї Максима

Микола Сумін розповів, що в сім'ї часто бували скандали. Зокрема через те, що матір хлопця регулярно пиячила й іноді в неї бували "алкогольні зриви".

Водночас син Миколи й батько Максима хворів і був у психіатричному диспансері на обліку. Батько покійного розповів, що в один день його ледь не зарізала дружина – вдарила ножем просто під серце.

Можливі проблеми з наркотиками

Чоловік також розповів, що його старший онук міг мати проблеми з наркотиками. Усе через те, що коли сім'я переїхала на Харківський масив, Максим зв'язався з поганою компанією з Дарниці.

Втім, Микола Сумін запевняє, що його внук не є наркозалежним. Мовляв, він просто "бавився". Тривало це 3 – 4 роки.

Крім того, напередодні трагедії батько намагався знайти приятеля Максима на ім'я Дмитро. Він хотів поговорити з ним по-чоловічому. Батько підозрював, що саме він втягнув сина у погану компанію та давав наркотики.

Деталі про вбивство сім'ї в Києві: