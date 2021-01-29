Ювенальні прокурори Бориспільської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 15-річного хлопця. Його підозрюють у вчиненні вкрай тяжкого злочину.

Джерело: пресслужба прокуратури Київської області

Після закінчення досудового розслідування поліцейськими, прокурори закінчили підготовку обвинувального акту щодо підлітка з Яготина, якого затримали за жахливу розправу над подругою.

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Школяру інкримінують вчинення крадіжки та вбивства дівчинки, яка не досягла 14 років, а також замаху на зґвалтування.

Що відомо про розправу підлітка над 12-річною дівчинкою

За даними слідчих, у серпні 2020 хлопець почав домагатися своєї подруги, з якою вони разом відпочивали на водосховищі.

Коли дівчинка відмовила, підліток нібито задушив її ременем, забрав у неї мобільний та втік з місця події.

Правоохоронці, які розслідували справу, досить швидко вийшли на слід ймовірного вбивці.

На якому терміні покарання настоюватимуть прокурори, невідомо. Загрожує йому від 10 до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув'язнення.

Згідно з законами, якщо суд визнає підлітка винним, його можуть осудити до реального терміну ув'язнення, оскільки мова йде про особливо тяжкий злочин.