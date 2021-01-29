За відмову в сексі: у Яготині судитимуть підлітка, якого підозрюють у вбивстві 12-річної

Ювенальні прокурори Бориспільської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 15-річного хлопця. Його підозрюють у вчиненні вкрай тяжкого злочину.
Джерело: пресслужба прокуратури Київської області
Після закінчення досудового розслідування поліцейськими, прокурори закінчили підготовку обвинувального акту щодо підлітка з Яготина, якого затримали за жахливу розправу над подругою.
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На якому терміні покарання настоюватимуть прокурори, невідомо. Загрожує йому від 10 до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув'язнення.
Згідно з законами, якщо суд визнає підлітка винним, його можуть осудити до реального терміну ув'язнення, оскільки мова йде про особливо тяжкий злочин.