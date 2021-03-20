Переповнені маршрутки та працюючий Епіцентр: як у Києві дотримуються локдауну

У Києві 20 березня почав діяти локдаун. Влада столиці вирішила посилити локдаун через збільшення кількості нових хворих на COVID-19 та почастішанням госпіталізацій. Про те, як у Києві дотримувалися локдауну –дивіться фоторепортаж.

Перший день локдауну у Києві не минувся без порушень карантинних правил. Найчастіше люди відмовлялися правильно носити захисні маски.

Важливо Без масок та дотримання дистанції: у клубі Одеси "забили" на карантин – обурливе відео

Ярмарки

На вуличному ярмарку на вулиці Миколи Закревського на Троєщині багато продавців були без масок та рукавичок. За дотриманням карантинних обмежень стежили представники Деснянської районної держадміністрації. Вони робили зауваження тим, хто перебував за прилавком без маски.

Зауважимо, якщо на продавця будуть надходити скарги від покупців про порушення, наступного разу його не допустять до участі в ярмарку.



Карантин на столичному ярмарку / Фото OBOZREVATEL



Продавці без масок на ярмарку у Києві / Фото OBOZREVATEL

"Епіцентр" та торгові центри

Гіпермаркет "Епіцентр", який неодноразово потрапляв у скандал через порушення карантину, продовжує працювати з дотриманням карантинного режиму. Однак не в усіх "Епіцентрах" дотримуються карантинних вимог. Як повідомляє телеграм-канал "Политика Страны", у залі дійсно багато червоних стрічок, але вони нікого не зупиняють.

Люди можуть вільно пройти й вибирати, що їм потрібно, але оформити замовлення необхідно через інтернет,

– мовиться у повідомленні.

А от в гіпермаркеті на вулиці Берковецькій можна придбати лише продукти харчування та побутову хімію. Всі інші товари можна купити, оформивши інтернет-замовлення. Працівники "Епіцентру" вимірюють температуру відвідувачам на вході.

А от у столичному ТЦ "Гулівер" більш сумлінно дотримуються локдауну. Там працювали лише продуктові магазини. Усі інші торгові точки були або закриті, або працювали на видачу інтернет-замовлень.

Громадський транспорт

Найчастіше карантинні правила порушували саме водії громадського транспорту. До прикладу, в одному з трамваїв на маршруті №28 були зайняті всі місця для сидіння, а також у салоні перебували пасажири стоячи. Кондуктор і водій трамвая не змогли дати цьому пояснення.

У маршрутках Києва також зафіксували порушення як за кількістю пасажирів, так і щодо дотримання ними маскового режиму.

Як карантину дотримувалися у громадському транспорті / Фото OBOZREVATEL, "Сегодня"

Локдаун у Києві: головне