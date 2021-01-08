Перший день посилених протиепідемічних заходів у Києві розпочався з незрозумілих обмежень для клієнтів супермаркетів, хитрощів представників бізнесу, а також відсутності соціальної дистанції.

Зранку 8 грудня покупці столичних магазинів та супермаркетів були неприємно здивовані опечатаними полицями з бритвами, шкарпетками, батарейками та лампочками, які Кабмін заборонив до продажу, повідомляє 24 канал.

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При цьому за дотриманням соціальної дистанції клієнтами працівники багатьох супермаркетів ніяк не дивляться. Те ж саме стосується й носіння засобів безпеки – чимала кількість киян продовжує відвідувати магазини з масками на підборідді.

Лише продукти

Згідно з оголошеннями, які розмістили адміністратори супермаркетів на опечатаних полицях, товари побутового призначення мешканці Києва не можуть купляти через постанову Кабміну від 9 грудня 2020 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2".



Попри обіцянки Кабміну не забороняти продаж побутових товарів, вони залишилися під ембарго / Фото Perepichka News

Тому для придбання батарейок, лампочок та шкарпеток мешканці столиці відтепер будуть вимушені або, наражаючись на небезпеку шукати місця, де їх все ж таки можна купити, відстоявши або замовляти товари онлайн.



Заборона продажу певних товарів нібито має допомогти у боротьбі з коронавірусом / Фото Perepichka News

В "Епіцентрі" заборони обходять

При цьому в гіпермаркеті "Епіцентр", який відзначався відвертими порушеннями карантину у березні 2020, залишаються доступними для покупки взагалі всі товари. Але формально вимоги влади щодо продажу продукції ніхто не порушує.



В "Епіцентрі" заборонені товари можна брати прямо з поличок – їх продадуть / Фото Pavlovsky News

Як зазначають працівники компанії, для придбання продукції, торгівлю якою обмежив Кабмін, треба йти до окремих кас, де їх проводять як "вибачу онлайн замовлення".

При цьому на таких касах утворюються неабиякі черги з людьми, які не захищають людей навкруги від себе маскою.



Черги для отримання "онлайн" замовлень в Епіцентрі / Фото Pavlovsky News