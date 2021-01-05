У Києві можливо будуть обмежувати вхід на деякі станції метрополітену 7 січня. Йдеться про центральну частину міста. Такі заходи вживають аби на платформах не було занадто багато людей.

У четвер на станції "Золоті ворота" можливе короткочасне закриття на вхід – всі ескалатори працюватимуть лише на підйом. Також можуть не пускати пасажирів на станціях – "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності", повідомляє пресслужба КМДА.

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Такі заходи необхідні для того, щоб запобігти масовому скупченню людей на платформах, адже у цей день буде багато людей, які побажають дістатися ялинки на Софійській площі.

Аналогічні заходи були запроваджені й на Новий рік – 31 грудня.

7 січня Різдво Христове святкують частина християн східного обряду. Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль – 7 – 10 січня.