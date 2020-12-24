У Києві всі новорічні локації працюватимуть до середини січня 2021 року, але є одна умова – люди повинні дотримуватись протиепідемічних заходів. Якщо ж під час святкувань будуть порушуватись правила, влада готова вдатися й до рішучих кроків.

В адміністрації столиці просять людей дотримуватись дистанції, уникати скупчень і носити маски. Про це сказав виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

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19 грудня розпочали роботу всі новорічні локації. У столиці немає обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися в одному місці на відкритому повітрі. Але за дотриманням протиепідемічних заходів буде слідкувати "Муніципальна варта",

– наголосив чиновник.

Чиновник додав, що тільки особиста відповідальність та свідомість кожного допоможе уникнути інфікування.

У місті ж створені всі умови для безпечного пересування киян та гостей столиці між святковими локаціями.

Майже на кожному кроці можна побачити антисептики та нагадування про дотримання дистанції та носіння масок.

Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.

Раніше голова цієї служби у Києві Олег Рубан пригрозив закриттям новорічних ярмарків. Водночас він сказав, що доступ до головної ялинки обмежувати не будуть.