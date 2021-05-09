З Днем перемоги над нацизмом – відтепер це свято називається саме так, привітали президент, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та мер Києва Віталій Кличко.

До теми Атмосфера радянського свята: у Києві покладають квіти у Парку Слави

Заяви українських політиків

Володимир Зеленський записав відео з нагоди 9 травня, у якому підкреслив, що за цей день ми усі повинні бути вдячними. І ця вдячність не має меж, строків давності чи географічного поділу. За словами Зеленського: "Перемога для нас – це гордість, адже українці були невід'ємною її частиною".

Звернення Зеленського у День перемоги над нацизмом

Дмитро Разумков також наголосив на великому вкладі України в Другій світовій війні. Він зазначив, що українці не будуть віддавати перемогу над нацизмом іншим країнам, зокрема Росії.

Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні могли говорити про 9 травня, як про День перемоги (над нацизмом у Другій світовій війні – 24 канал). І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій іншій країні – чи то Росії, Білорусі, чи європейським державам,

– сказав спікер парламенту.

Мер столиці Віталій Кличко також вшанував пам’ять про полеглих під час Другої світової війни.

Віталій Кличко вітає людей на 9 травня / Фото КМДА

Він зазначив, що нині в Києві мешкають понад 52 тисячі людей, яких торкнулася та страшна війна. Це – і ветерани Другої світової, і члени їх родин, члени родин загиблих воїнів.

Ми повинні пам’ятати подвиг усіх, хто боровся за мир на нашій землі, за перемогу над нацизмом. І пам’ятати ті страшні уроки історії, аби більше не допустити таких трагедій,

– сказав мер столиці.

Проросійські "чорти"

Не обійшлося й без традиційного щорічного піару проросійських політиків. На люди навіть показався колишній лідер забороненої комуністичної партії Петро Симоненко. Він привів до Вічного вогню близько 100 людей із червоними прапорами – багато з них не були у масках й ніхто не дотримувався дистанції.

Прихильники Симоненка кричали "Слава Сталіну" та співали радянські пісні, поклали квіти й розійшлися.

Колишні союзники комуністів, проросійські депутати від ОПЗЖ, також по-своєму відзначили цей день. Вони теж поклали квіти до меморіалу й принесли з собою червоні прапори, стилізовані під заборонені стяги СРСР.

А ще проросійські політики покатались на військовій машині з написом українською "З Днем перемоги!".

Віктор Медведчук, Вадим Рабінович та інші катаються на стилізованій військовій машині / Фото "Лівого Берега"

Провокації

Загалом поліція доповіла, що цей день пройшов без серйозних порушень. Чи не найбільшу увагу ЗМІ привернув інцидент із "зігуванням". Правоохоронці затримали 16-річного юнака, який привітався як нацисти біля Парку Слави, у той момент коли там були прихильники комуністів.

Правоохоронці склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Ще одна провокація відбулась у той момент, коли покласти квіти прийшла сепаратистка Олена Бережная. Саме вона побачила й забрала біля пам’ятника російського генерала Миколи Ватутіна імпровізований шашлик – м'ясо, загорнуте в обгортку для букетів.

Поклали сире м'ясо / Фото "Лівого Берега"

Його хтось поклав замість квітів, напевно для того, щоб роздмухати черговий скандал для російських телеканалів.