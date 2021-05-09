З Днем перемоги над нацизмом – відтепер це свято називається саме так, привітали президент, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та мер Києва Віталій Кличко.

До теми Атмосфера радянського свята: у Києві покладають квіти у Парку Слави

Заяви українських політиків

Володимир Зеленський записав відео з нагоди 9 травня, у якому підкреслив, що за цей день ми усі повинні бути вдячними. І ця вдячність не має меж, строків давності чи географічного поділу. За словами Зеленського: "Перемога для нас – це гордість, адже українці були невід'ємною її частиною".

Звернення Зеленського у День перемоги над нацизмом

Дмитро Разумков також наголосив на великому вкладі України в Другій світовій війні. Він зазначив, що українці не будуть віддавати перемогу над нацизмом іншим країнам, зокрема Росії.

Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні могли говорити про 9 травня, як про День перемоги (над нацизмом у Другій світовій війні – 24 канал). І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій іншій країні – чи то Росії, Білорусі, чи європейським державам,
– сказав спікер парламенту.

Мер столиці Віталій Кличко також вшанував пам’ять про полеглих під час Другої світової війни.

Віталій Кличко вшанував пам’ять про полеглих під час Другої світової війни

Віталій Кличко вітає людей на 9 травня / Фото КМДА

Він зазначив, що нині в Києві мешкають понад 52 тисячі людей, яких торкнулася та страшна війна. Це – і ветерани Другої світової, і члени їх родин, члени родин загиблих воїнів.

Ми повинні пам’ятати подвиг усіх, хто боровся за мир на нашій землі, за перемогу над нацизмом. І пам’ятати ті страшні уроки історії, аби більше не допустити таких трагедій,
– сказав мер столиці.

Проросійські "чорти"

Не обійшлося й без традиційного щорічного піару проросійських політиків. На люди навіть показався колишній лідер забороненої комуністичної партії Петро Симоненко. Він привів до Вічного вогню близько 100 людей із червоними прапорами – багато з них не були у масках й ніхто не дотримувався дистанції.

Прихильники Симоненка кричали "Слава Сталіну" та співали радянські пісні, поклали квіти й розійшлися.

Колишні союзники комуністів, проросійські депутати від ОПЗЖ, також по-своєму відзначили цей день. Вони теж поклали квіти до меморіалу й принесли з собою червоні прапори, стилізовані під заборонені стяги СРСР.

А ще проросійські політики покатались на військовій машині з написом українською "З Днем перемоги!".

Віктор Медведчук, Вадим Рабінович та інші катаються на стилізованій військовій машині / Фото "Лівого Берега"

Провокації

Загалом поліція доповіла, що цей день пройшов без серйозних порушень. Чи не найбільшу увагу ЗМІ привернув інцидент із "зігуванням". Правоохоронці затримали 16-річного юнака, який привітався як нацисти біля Парку Слави, у той момент коли там були прихильники комуністів.

Правоохоронці склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Ще одна провокація відбулась у той момент, коли покласти квіти прийшла сепаратистка Олена Бережная. Саме вона побачила й забрала біля пам’ятника російського генерала Миколи Ватутіна імпровізований шашлик – м'ясо, загорнуте в обгортку для букетів.

Біля пам’ятника генерала Миколи Ватутіна імпровізований шашлик

Поклали сире м'ясо / Фото "Лівого Берега"

Його хтось поклав замість квітів, напевно для того, щоб роздмухати черговий скандал для російських телеканалів.