У Києві на Софіївській площі зібралось багато людей святкувати Новий 2021 рік. Ніхто особливо не тримав дистанцію й не носив маски.

Відео новорічних гулянь оприлюднив користувач YouTube Олек Мис. Точної кількості людей, які зустрічали Новий рік на площі у владі не назвали, але їх було менше ніж торік.

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Хоча погода була теплою, тому кияни й гості столиці з радістю прийшли на новорічні локації столиці. Багато людей були без масок й особливо ніхто не дотримувався дистанції.

Традиційних концертів не було.

Як у Києві зустрічали Новий 2021 рік: дивіться відео

Як вже писав сайт 24 каналу, після й під час гулянь комунальники прибирали вулиці й площі – лише з локації, де була головна ялинка, вивезли 83 кубометри сміття.