В Київській обласній раді відбулась зміна голови – її очолила Наталія Гунько з "Слуги народу". Раніше цю посади обіймав її колега по партії Олександр Скляров, якого пов’язують з одіозним Олександром Дубінським.

Примітно, що обирали нову голову з організаційними ускладненнями – спочатку депутатів не пускали до сесійної зали, а коли вони знайшли інше приміщення, то там хтось вимкнув їм світло. Але це не завадило процедурі – нову голову таки обрали.

Ми про це раніше писали Київську облраду очолила дружина "слуги народу"

За це рішення проголосувало 59 депутатів (усього в цій раді працює 84 депутати). Представницю "Слуги народу" Наталію Гунько підтримали, зокрема, фракції "За майбутнє" та ЄС. Це було 27 квітня.

Обрали у темряві

Обрання Гунько відбулось з технічними проблемами. Спочатку депутатів не допустили до зали, де мало відбутися голосування, а коли вони перейшли в іншу, їм вимкнули світло.

Попри це глава лічильної комісії не зупиняв процес: заповнював протоколи та проводив засідання.

Процес голосування в Київській облраді / Фото Руху "ЧЕСНО"

Чому поміняли голову

Політичні експерти та журналісти зазначають, що попередник Наталії Гунько Олександр Скляров, пов’язаний з одіозним Олександром Дубінським, на якого наклали санкції в США й згодом вигнали з президентської сили.

За словами журналіста та політика Сергія Лещенка "слуги" вирішили попрощатися не тільки з самим Дубінським.

Партія "Слуга народу" закінчила процес розставання з Олександром Дубінським, зачистивши Київську обласну раду. З посади голови звільнений ставленик Дубінського Олександр Скляров,

– пише Лещенко.

Також він додав, що після буде переформатована й коаліція, з якою "приберуть Тимошенко".

Що відомо про Наталію Гунько

Вона юристка й дружина нардепа від пропрезидентської партії "Слуга народу" Анатолія Гунька, який переміг Олега Ляшка на довиборах у Чернігівській області на мажоритарному окрузі №208 у 2020 році.

Цікаво, що Наталія Гунько у попередньому скликанні Київської облради була обрана саме від партії Ляшка.

Її чоловік також вже міняв партії – раніше він балатувався від "Батьківщини". Про це пише Рух "ЧЕСНО".

Після обрання на посаду Гунько подякувала за підтримку – у цей час її колега підсвічував виступ з мобільного телефону, адже світло так й не увімкнули. Дивіться відео: