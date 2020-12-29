У Києві метрополітен працюватиме на 2 години довше у новорічну ніч. Але деякі станції можуть обмежити на вхід.

Йдеться про станції у центрі столиці – "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа". Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбуці.

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Це дозволить зменшити масове скупчення пасажирів на платформах цих станцій – звичайна практика у дні, коли відбуваються масові гуляння у центрі Києва.

До якої години працюватиме метро у Києві у новорічну ніч?

Зазвичай київський метрополітен закриває вхід о 24:00 (плюс декілька хвилин у залежності від станції).

Таким чином у новорічну ніч метро закриють о 2 годині ночі. Кияни та гості столиці можуть спокійно гуляти й святкувати Новий 2021 рік, а потім добратися додому на метро – ті, хто живе поряд зі станціями.

До речі, фунікулер у Києві у цю ніч працюватиме цілодобово.