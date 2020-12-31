У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня 2020 року проти 1 січня 2021 року, продовжать роботу громадського транспорту. Зокрема, метро в столиці працюватиме на 2 години довше. Те ж саме стосується й наземного транспорту.

Робота метро

Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. Із центру міста – приблизно о 02:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході та на платформі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

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Окрім продовження роботи, також є можливими обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

Як пояснили у метрополітені, вони вдалися до такого кроку з міркувань безпеки. А саме задля уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Річ у тім, що більшість захоче дістатися ялинки на Софійській площі.

Що кажуть у Київраді кажуть про наземний транспорт

Роботу наземного транспорту (автобуси, трамваї, тролейбуси) також продовжать на 2 години. Рух громадського транспорту, який проходить біля станцій метрополітену, буде узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів метро.

Крім того, столичний фунікулер працюватиме цілодобово.

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