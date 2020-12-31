Як працюватиме транспорт Києва в новорічну ніч
У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня 2020 року проти 1 січня 2021 року, продовжать роботу громадського транспорту. Зокрема, метро в столиці працюватиме на 2 години довше. Те ж саме стосується й наземного транспорту.
Робота метро
Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. Із центру міста – приблизно о 02:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході та на платформі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.
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Окрім продовження роботи, також є можливими обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".
Як пояснили у метрополітені, вони вдалися до такого кроку з міркувань безпеки. А саме задля уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Річ у тім, що більшість захоче дістатися ялинки на Софійській площі.
Що кажуть у Київраді кажуть про наземний транспорт
Роботу наземного транспорту (автобуси, трамваї, тролейбуси) також продовжать на 2 години. Рух громадського транспорту, який проходить біля станцій метрополітену, буде узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів метро.
Крім того, столичний фунікулер працюватиме цілодобово.
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Новий рік у Києві: коротко
- У столиці 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій.
- Їх поєднали у святковий пішохідний маршрут.
- Це Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки, далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі.
- Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.
- На всіх локаціях працює "Муніципальна охорона", яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції.
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