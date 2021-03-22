Київ в червоній зоні: як працюватиме транспорт

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Джерело:

РБК-Україна

Київ потрапив до червоної зон карантину. Від завтра, 23 березня, в столиці діятиме низка додаткових обмежень. Частково вони стосуватимуться транспорту.

Обмеження червоної зони карантину передбачає зупинку пасажирських перевезень. Громадський транспорт мав би працювати у спецрежимі.

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У КМДА повідомили про інше рішення

Від сьогодні, 22 березня, транспорт у столиці працює з посадкою до 50% від кількості місць.

Метро у Києві не закриватимуть. Але можливі обмеження в години пік – ймовірно, пускатимуть менше людей, щоб уникнути скупчення людей.

У Київській міськраді впевнені, що в столиці не мають припинятися пасажирські перевезення.

Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що зупинка транспорту призведе до колапсу.

Зверніть увагу! 21 березня Державна комісія ТЕБ та НС вирішила пом'якшити питання щодо роботи транспорту у червоній зоні. Вони доручили розглянути це питання Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ.

Що відомо про локдаун в Києві

  • Рішенням місцевої ради, додаткові обмеження у столиці почали діяти від 20 березня.
  • Зачинені заклади культури, ТРЦ, масові заходи. Запровадили низку обмежень під час проведення релігійних богослужінь та відвідин спортивних залів і салонів краси.
  • Напередодні запровадження обмежень, міський голова Кличко наголошував на загрозливій динаміці.
  • З 21 березня локдаун почав діяти також на території Київської області.