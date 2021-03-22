Київ в червоній зоні: як працюватиме транспорт

Київ потрапив до червоної зон карантину. Від завтра, 23 березня, в столиці діятиме низка додаткових обмежень. Частково вони стосуватимуться транспорту.

Обмеження червоної зони карантину передбачає зупинку пасажирських перевезень. Громадський транспорт мав би працювати у спецрежимі.

До теми У Києві за добу офіційно визнали лише 349 випадків захворювання на COVID-19

У КМДА повідомили про інше рішення

Від сьогодні, 22 березня, транспорт у столиці працює з посадкою до 50% від кількості місць.

Метро у Києві не закриватимуть. Але можливі обмеження в години пік – ймовірно, пускатимуть менше людей, щоб уникнути скупчення людей.

У Київській міськраді впевнені, що в столиці не мають припинятися пасажирські перевезення.

Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що зупинка транспорту призведе до колапсу.

Що відомо про локдаун в Києві

Рішенням місцевої ради, додаткові обмеження у столиці почали діяти від 20 березня.

Зачинені заклади культури, ТРЦ, масові заходи. Запровадили низку обмежень під час проведення релігійних богослужінь та відвідин спортивних залів і салонів краси.

Напередодні запровадження обмежень, міський голова Кличко наголошував на загрозливій динаміці.

З 21 березня локдаун почав діяти також на території Київської області.

21 березня Державна комісія ТЕБ та НС вирішила пом'якшити питання щодо роботи транспорту у червоній зоні. Вони доручили розглянути це питання Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ.