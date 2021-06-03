На минулих вихідних відбулось відкриття Центру й у перші дні прийшло багато охочих отримати вакцину – утворились черги. Аби такого не повторилось в КМДА вирішили налагодити процес.

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Як відбуватиметься вакцинація

Відтепер буде два потоки. Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час.

Другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги".

Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у них також залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

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Адреса та час роботи Центру

Центр вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: проспект Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).