Як працюватиме Центр вакцинації у Києві 5 та 6 червня: є важливі зміни

У Києві на вихідних 5 та 6 червня у МВЦ знову працюватиме Центр вакцинації. В КМДА повідомили, що відтепер будуть 2 окремих черги – для тих, кого запросили й для тих, хто прийшов сам. Нагадаємо, що у Центрі щеплять людей, які записалися через додаток "Дія".
На минулих вихідних відбулось відкриття Центру й у перші дні прийшло багато охочих отримати вакцину – утворились черги. Аби такого не повторилось в КМДА вирішили налагодити процес.
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Як відбуватиметься вакцинація
Відтепер буде два потоки. Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час.
Другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги".Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у них також залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".
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Адреса та час роботи Центру
Центр вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: проспект Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).
- Нагадаємо, що у перший день вакцинації у Центрі щепилось 1395 киян.
- Оскільки у Києві охочих вакцинуватися більше, ніж в інших містах, в КМДА планують відкрити ще один центр на Правому березі.