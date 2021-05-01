У Києві послабили карантин: як працює метро і наземний транспорт у столиці

З 1 травня у Києві послабили карантинні обмеження. Вони торкнулися і роботи громадського транспорту у столиці.
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Як працює громадський транспорт у столиці
Громадський транспорт, зокрема й метро, продовжує працювати у звичному режимі. Щоправда, від 1 травня пасажирам вже не потрібні спецперепустки.
Водночас у Києві посилили контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста посилили. За цим стежать додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.Зверніть увагу! Заповненість тролейбусів, трамваїв, автобусів та маршруток має бути не більше, аніж 50% від кількості місць.
Що ще дозволили у Києві з 1 травня
- почали працювати заклади торгівлі та торгово-розважальні центри. Також відновили роботу ярмарків та ринків;
- заклади громадського харчування можуть приймати клієнтів з 7:00 до 24:00, але за умови дотримання відстані у 2 метри між столами та не більше 4 осіб за столом;
- також відновили роботу спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. Відкрили кінотеатри та інші заклади культури. Вони мають забезпечити заповнення не більш ніж 50% місць;
- дозволили проведення масових заходів з наповненістю залів не більше на 50% місць та з урахуванням 4 квадратних метрів на 1 відвідувача.
Зауважимо, що карантин у Києві ще більше послаблять з 5 травня. Тоді відновлять навчання у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу