У Києві послабили карантин: як працює метро і наземний транспорт у столиці

Про те, як тепер працює метро і наземний транспорт у Києві – читайте далі.

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Громадський транспорт, зокрема й метро, продовжує працювати у звичному режимі. Щоправда, від 1 травня пасажирам вже не потрібні спецперепустки.

Водночас у Києві посилили контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста посилили. За цим стежать додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Що ще дозволили у Києві з 1 травня почали працювати заклади торгівлі та торгово-розважальні центри. Також відновили роботу ярмарків та ринків;

та торгово-розважальні центри. Також відновили роботу ярмарків та ринків; заклади громадського харчування можуть приймати клієнтів з 7:00 до 24:00, але за умови дотримання відстані у 2 метри між столами та не більше 4 осіб за столом;

можуть приймати клієнтів з 7:00 до 24:00, але за умови дотримання відстані у 2 метри між столами та не більше 4 осіб за столом; також відновили роботу спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів. Відкрили кінотеатри та інші заклади культури. Вони мають забезпечити заповнення не більш ніж 50% місць;

Відкрили кінотеатри та інші заклади культури. Вони мають забезпечити заповнення не більш ніж 50% місць; дозволили проведення масових заходів з наповненістю залів не більше на 50% місць та з урахуванням 4 квадратних метрів на 1 відвідувача. Зауважимо, що карантин у Києві ще більше послаблять з 5 травня. Тоді відновлять навчання у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Заповненість тролейбусів, трамваїв, автобусів та маршруток має бути не більше, аніж 50% від кількості місць.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу