У Києві пенсіонер перетворив під’їзд звичайної багатоповерхівки у Версальський палац. Стіни під'їзду прикрашають репродукції полотен відомих художників.

Під'їзд розташований на вулиці Райдужна, 11а. Це на Лівому березі столиці.

Читайте також Скульптури в античному стилі поділили думки киян: в столиці помітили незвичну композицію

Мистецтво у під'їзді

Все це зробила одна людина – Володимир Чайка. Пенсіонер за власний кошт прикрашає під’їзд. На це його наштовхнула дружина.

Таким мистецтвом Чайка займається вже декілька років.

Спочатку я думав красиво оформити тільки сходову клітку біля своєї квартири. Але сусіди попросили зробити весь поверх. Потім попросили розширитися ще на один,

– розповідає Чайка журналістам сайту "Сегодня".

Все робить за власний кошт

Пенсіонер каже, що прикраса під'їзду це для нього не робота, а хобі. З сусідів гроші за оформлення не бере – допомагає син.

У Києві пенсіонер у під’їзді відтворює роботи митців: дивіться фото