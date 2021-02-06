Як виглядає найдорожча камера Лук'янівського СІЗО: фото VIP-умов

6 лютого 2021 , 14:15
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Джерело:

"Сьогодні"

Платна камера в Лук'янівському СІЗО в Києві коштує 2 000 гривень у добу. Вона більша за площею від звичайної камери, а також має новий ремонт та окремий душ.

У найдорожчій камері слідчого ізолятора в Україні діє також система знижок: 7 днів перебування в VIP-камері коштують 8 000 гривень, за місяць доведеться заплатити 12 000 гривень.

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Що відомо про платні камери в Лук'янівському СІЗО

  • В ізоляторі таких 6, одна з них – жіноча.
  • Приблизна площа кімнат – 35 квадратних метрів на 4 людей. Для порівняння: у безкоштовних на одного засудженого виділяють 2,5 метра квадратного, а це означає, що в одному приміщенні перебувають 12 – 14 осіб.
  • У кожній з камер стоять по 4 односпальних ліжка. Натомість у безкоштовних зазвичай доводиться спати на двоярусних.
  • У VIP-камерах також є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник.
  • Щодо харчування, то денна норма не відрізняється від звичної, але є можливість вибору страв.
  • Найбільша перевага VIP-камер – душ і санвузол, які розміщені всередині.

Що відомо про платні камери в Україні

Як виглядає платна камера в Лук'янівському СІЗО: Фото Ліліани Григорак, "Сьогодні"