Як виглядає найдорожча камера Лук'янівського СІЗО: фото VIP-умов

Платна камера в Лук'янівському СІЗО в Києві коштує 2 000 гривень у добу. Вона більша за площею від звичайної камери, а також має новий ремонт та окремий душ.
У найдорожчій камері слідчого ізолятора в Україні діє також система знижок: 7 днів перебування в VIP-камері коштують 8 000 гривень, за місяць доведеться заплатити 12 000 гривень.
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Що відомо про платні камери в Лук'янівському СІЗО
- В ізоляторі таких 6, одна з них – жіноча.
- Приблизна площа кімнат – 35 квадратних метрів на 4 людей. Для порівняння: у безкоштовних на одного засудженого виділяють 2,5 метра квадратного, а це означає, що в одному приміщенні перебувають 12 – 14 осіб.
- У кожній з камер стоять по 4 односпальних ліжка. Натомість у безкоштовних зазвичай доводиться спати на двоярусних.
- У VIP-камерах також є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник.
- Щодо харчування, то денна норма не відрізняється від звичної, але є можливість вибору страв.
- Найбільша перевага VIP-камер – душ і санвузол, які розміщені всередині.
Що відомо про платні камери в Україні
Як виглядає платна камера в Лук'янівському СІЗО: Фото Ліліани Григорак, "Сьогодні"