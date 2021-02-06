Як виглядає найдорожча камера Лук'янівського СІЗО: фото VIP-умов

Платна камера в Лук'янівському СІЗО в Києві коштує 2 000 гривень у добу. Вона більша за площею від звичайної камери, а також має новий ремонт та окремий душ.

У найдорожчій камері слідчого ізолятора в Україні діє також система знижок: 7 днів перебування в VIP-камері коштують 8 000 гривень, за місяць доведеться заплатити 12 000 гривень.

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Що відомо про платні камери в Лук'янівському СІЗО

В ізоляторі таких 6, одна з них – жіноча.

Приблизна площа кімнат – 35 квадратних метрів на 4 людей . Для порівняння: у безкоштовних на одного засудженого виділяють 2,5 метра квадратного, а це означає, що в одному приміщенні перебувають 12 – 14 осіб.

. Для порівняння: у безкоштовних на одного засудженого виділяють 2,5 метра квадратного, а це означає, що в одному приміщенні перебувають 12 – 14 осіб. У кожній з камер стоять по 4 односпальних ліжка. Натомість у безкоштовних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

Натомість у безкоштовних зазвичай доводиться спати на двоярусних. У VIP-камерах також є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник .

. Щодо харчування, то денна норма не відрізняється від звичної, але є можливість вибору страв.

Найбільша перевага VIP-камер – душ і санвузол, які розміщені всередині.

Що відомо про платні камери в Україні

Перші платні камери з'явилися 8 травня 2020 року в СІЗО Києва, а згодом у Вінниці, Житомирі, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Виручені гроші з продажу місць у платних камерах йдуть на ремонт тих приміщень, які непридатні для нормального життя ув'язнених.

За інформацією міністра юстиції Дениса Малюськи, станом на січень 2021 року загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 мільйони гривень.

Як виглядає платна камера в Лук'янівському СІЗО: Фото Ліліани Григорак, "Сьогодні"