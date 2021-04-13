В компанії-забудовниці, яка знищила будинок Уткіна у Києві запевняють, що не знали про історичну цінність споруди. Водночас деякі депутати в Київраді хочуть розірвати договір з цієї компанією.

Ініціативу проявили представники "Слуги народу" – Ксенія Семенова, Євгенія Кулеба та Владислав Трубіцин. Вони планують реєструвати відповідний проєкт рішення.

До теми В КМДА теж занепокоєні знесенням у Києві історичного будинку Уткіна

Реакція депутатів

Про це повідомила Ксенія Семенова. Вона вказує, що "Будинок Уткіна" знесли "повністю незаконно, під наглядом тітушні, при мовчазній згоді поліції". Вона наполягає, що місто мало би змусити забудовника відновити будинок, але сумнівається у такому розвитку подій.

Поки прокуратура розслідуватиме кримінальний злочин (самоуправство), забудовник під охороною тітушок і бездіяльності поліції буде будувати. Вивезе спершу сміття, ну а шо. Потім побудує готель. Далі треба кінці в воду, тому через КМР проведуть зміну сторони договору. "Новий" орендар ділянку викупить. Все це буде з аргументами "треба наповнювати бюджет міста" і "будинок все рівно вже не повернути,

— припустила Семенова.

Далі вона пише, що дуже не хоче такого сценарію, і саме тому ініціює розірвання договору оренди, бо "місто не повинно мати господарських стосунків зі злочинцями".

Що сталось

11 квітня компанія-забудовник ТОВ "Приват" знищила будинок Уткіна, який вважався історичною спорудою, хоч й не мав охоронного статусу. До речі, таких будинків у столиці чимало.

У прокуратурі Києва повідомили, що за фактом знесення будівлі відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 356 (самоправство).

Міністр культури Олександр Ткаченко також вважає ці дії "вандалізмом" й підкреслив, що міністерство не надавало дозволів для виконання таких робіт.

Пояснення забудовника

Втім, в компанії ТОВ "Приват" запевнили, що не чули про те, що будинок, який звели понад 120 років тому історичний й назвали знищення споруди – частковим демонтажем.

Фахівцями виявлено, що будівля у аварійному стані і підлягає частковому демонтажу (до фундаменту). Будинок не був внесений до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Назва "будинок Уткіна" не має під собою документальних підстав,

– заявили в компанії у коментарі для Ліга.Biz.

В "Приваті" запевняють, що знищення відбулось згідно з законом й вони мають необхідні документи.

Дійсно, Департамент містобудування та архітектури Києва дозволив "Привату" реконструювати будівлю під готель, попри те, що договір оренди земельної ділянки це не передбачає.

Варто підкреслити, що підготовка до демонтажу будівлі почалась ще 20 березня. Тоді були демонтовані віконні рами. Безпосередньо знесення будівлі почалося 10 квітня.

Тоді активісти викликали поліцію і демонтаж тимчасово призупинили. Знесення продовжили навіть після того, як ділянку опечатала поліція, заявив юрист Дмитро Перов.

Він також заявив, що цільовим призначенням земельної ділянки вказана експлуатація адміністративної будівлі, а не готель, який планують збудувати на місці знищеної споруди.

Ділянка на Петлюри, 29, ще у 2003 році була передана ТОВ "Приват" в оренду на 25 років (до 2028 року) для експлуатації адміністративної будівлі. У серпні 2020 року Київрада вже намагалася розірвати договір оренди, посилаючись на те, що "недобросовісний землекористувач" вже почав зносити споруди на цій ділянці.

Забудовником ділянки виступає девелопер ZIM Capital Group, якого пов’язують з оточенням екснардепа від БПП Дмитра Андрієвського.