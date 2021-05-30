Що було на Майдані Незалежності раніше. Який вигляд мав дореволюційний Хрещатик – читайте далі у матеріалі.
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Майдан Незалежності
За часів Київської Русі на цьому місці було болото – саме тут закінчувалось стародавнє місто. З кінця X до XVII століття на місці сучасного Майдану Незалежності стояли оборонні споруди. Перша площа на цьому місці виникла у 1830-х роках – її назвали Хрещатицькою.
Хрещатицька площа, 1861 рік / Фото starkiev.com
Згодом площа змінила свою назву 6 разів. Її вигляд також зазнавав змін. Під час Другої світової більшість споруд на Майдані знищили радянські підпільники. До прикладу, у 1941 році вони спалили Київську міську думу. У той час Київ окупували німці, тож комуністи вирішили нічого їм не залишати.
Такою була Київська дума / Фото Wikimedia
Майдан Незалежності пережив 4 масштабні реконструкції, встановлення та знесення пам’ятників Столипіну й Леніну.
Як змінився Майдан Незалежності / Фото Retroua, Wikimedia, gorod-kiev.com
Хрещатик
Відлік історії Хрещатика, як міської вулиці, чимало дослідників починає від 1797 року – саме тоді в Хрещатій долині постає перший будинок. Мовиться про виконаний у класичному стилі, двоповерховий мурований палац Онуфрія Головинського.
Перший будинок на Хрещатику / Фото Wikimedia
На жаль, він до наших часів не зберігся. На цьому місці збудували Держкомтелерадіо.
Будинок Держкомтелерадіо / Фото Wikimedia
А такий вигляд мав Хрещатик у 1897—1899 роках.
Хрещатик у 1897 році / Фото Wikimedia
Як змінився Хрещатик / Фото Retroua, Wikimedia, gorod-kiev.com
"Реконструйовані" історією
Інші площі Києва історія також "реконструювала". Ось такий вони мали вигляд.
Дореволюційна Європейська площа / Фото Wikimedia
Сучасна Європейська площа / Фото Livejournal
Стара Арсенальна площа / Фото Retroua
Сучасна Арсенальна площа / Фото КМДА
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Замість Тараса Шевченка, в однойменному парку, був колись пам’ятник російському імператору Миколі I. Але з часом його демонтували.
Демонтований пам'ятник Миколі I в парку Шевченка / Фото Retroua
Такий вигляд мав дореволюційний Поділ.
Старий Поділ / Фото Retroua
Сучасний Поділ / Фото Етно Світ
На місці сучасного "Олімпійського" було величезне шахове поле – фігурами виступали справжні люди й коні.
"Олімпійський" зараз і що було там колись / Колаж видання "Хмарочос"