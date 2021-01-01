У Києві комунальні служби працювали всю новорічну ніч й зібрали цілу купу сміття. "Київавтодор" використовував спецтехніку для цього.

Лише з Софіївської площі вивезли 83 кубометри. Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор" у Фейсбуці.

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"Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста. Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів", – розповіли у компанії.

У Києві комунальники всю новорічну ніч прибирали сміття: дивіться відео

До речі у Львові комунальники у новорічну ніч зібрали біля ялинки в центрі міста дві вантажівки сміття.