Останні 3 доби у Києві фіксують понад 200 нових випадків щодня. Лише у вівторок було зареєстровано забагато – 700 випадків.

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Якщо ці дані порівнювати з минулим тижнем, то випливає, що кількість нових хворих зменшилась удвічі. Це означає, що медична система впорається й поки новий жорсткий карантин запроваджувати не треба.

Цифри

За даними РНБО, загалом цією хворобою у столиці захворіло понад 210 тисяч людей. Померло – 5 144. В області ситуація наступна – понад 126 тисяч випадків з початку пандемії й 2 715 людей не змогли подолати хворобу.

Вакцинація

Станом на 10 червня у Києві вже отримали вакцину від коронавірусу понад 163 тисячі осіб. В області – понад 91 тисячу.

Нагадаємо, що Україна нещодавно перейшла у зелену зону карантину.

Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу