Медики валяться з ніг: яка ситуація в опорній лікарні Києва, де лікують COVID-19

В Київській міській лікарні № 4 дуже напружена ситуація. Медики втомлені й просять киян дотримуватись карантину.

Коли у лікарню приїхав мер Віталій Кличко, то побачив, що 6 карет швидкої чекають у черзі, аби передати хворих в інфекційне відділення. Пресслужба мера зняла невелике відео про те, як працюють медики в умовах пандемії.

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Наразі в цій лікарні перебуває 455 хворих на COVID-19. Лікарі повідомляють, що штами вірусу стали більш агресивні та мають віддалені наслідки, які можуть виявитися згодом, уже після одужання.

За добу використовують річну норму кисню

Майже 95% пацієнтів медзакладу потребують кисневої підтримки. Лише за одну добу – 17 березня лікарня використала річну норму кисню – 3,5 тонни.

Головний лікар київської клінічної лікарні № 4 Тетяна Мостепан звернулася до киян і закликала дотримуватися протиепідемічних заходів і берегти себе і своїх близьких.

Нині в лікарні дуже складна і напружена ситуація. Лікарня фактично заповнена. Майже 95% пацієнтів підключені до кисневої підтримки та з важким перебігом хвороби. Медики втомлені та валяться з ніг,

– підкреслила Мостепан.

Як працюють київські медики в лікарні №4: дивіться відео