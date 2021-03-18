До київського метроплолітену 18 березня надійшла інформація про замінування. Невідомий повідомив про ймовірне замінування 7 станцій столичної підземки.

Станції, які нині перевіряють на наявність вибухівки, закриті на вхід та вихід. Потяги метро не зупиняються на них.

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Які станції київського метрополітену не працюють

"Театральна" та пересадочний вузол на "Золоті ворота";

"Палац спорту" та пересадочний вузол на станції "Площа Льва Толстого";

"Майдан Незалежності";

"Хрещатик";

"Академмістечко";

"Червоний хутір";

"Героїв Дніпра".

Що кажуть у поліції про це замінування

У Київській поліції наразі перевіряють інформацію про замінування київського метрополітену. Вони обстежують зазначені станції та прилеглі території.

На електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування семи станцій столичної підземки на усіх лініях руху. На місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці за результатами перевірки мають надати правову кваліфікацію цьому інциденту.

Зверніть увагу! У парламенті 2 березня депутати посилили відповідальность за такі "жарти". Відтепер за фейкові замінування зловмисники можуть отримати від 4 до 8 років з конфіскацією майна.