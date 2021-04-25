Які заклади порушували карантин у Києві: фото і відео

Джерело:поліція Києва
Рейди закладами громадського харчування і розваг у столиці продовжуються. Минулої доби поліцейські перевірили майже 800 об'єктів, знайшли порушників і покарали навіть відвідувачів.
Упродовж доби 24 квітня поліцейські перевірили 793 об'єкти господарської сфери. Загалом виявили 34 факти порушення карантину.
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Під час перевірки поліцейські виявили порушення у розважальних закладах. Вони попри червону зону у столиці приймали відвідувачів і надавали свої послуги.
Серед порушників такі заклади:
Усі вони працювали попри заборону та приймали гостей.
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Порушення карантину у закладах Києва: дивіться оперативне відео
Усього за добу поліцейські склали 34 протоколи та 209 постанов. При тому, покарали і адміністрації закладів, і відвідувачів.
За не виконання вимог статті 44-3 про Порушення правил щодо карантину склали:
Як покарали порушників карантину у Києві / Інфографіка Нацполіції Києва