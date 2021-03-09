У Києві триває оновлення турнікетів в метро. Наразі сучасні пристрої встановили вже на 7 станціях.

На "Почайній" вже завершили монтажні та налагоджувальні роботи по встановленню нових турнікетів першому вестибюлі. Станція працює у звичайному режимі.

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Де у Києві вже встановили такі турнікети: список станцій

"Харківська"

"Площа Льва Толстого"

"Сирець"

"Героїв Дніпра"

"Контрактова площа"

"Почайна"

Сучасні турнікети приймають всі електронні способи оплати проїзду:

QR-квиток

Kyiv Smart Card

картку киянина

безконтактну банківську картку

Також такі нові пристрої, за задумом керівництва метрополітену запобігатимуть порушенням – "пасажирам-зайцям", які полюбляють перестрибувати турнікети, відтепер не вдасться це зробити.