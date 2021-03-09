На яких станціях метро у Києві з'явились нові турнікети: список

9 березня 2021 , 10:32
Читать новость на русском

Джерело:

"Київський метрополітен"

У Києві триває оновлення турнікетів в метро. Наразі сучасні пристрої встановили вже на 7 станціях.

На "Почайній" вже завершили монтажні та налагоджувальні роботи по встановленню нових турнікетів першому вестибюлі. Станція працює у звичайному режимі.

Читайте також Київ – у помаранчевій зоні карантину: на який термін та на що це вплине

Де у Києві вже встановили такі турнікети: список станцій

  • "Харківська"
  • "Площа Льва Толстого"
  • "Сирець"
  • "Героїв Дніпра"
  • "Контрактова площа"
  • "Почайна"

Сучасні турнікети приймають всі електронні способи оплати проїзду:

  • QR-квиток
  • Kyiv Smart Card
  • картку киянина
  • безконтактну банківську картку

Також такі нові пристрої, за задумом керівництва метрополітену запобігатимуть порушенням – "пасажирам-зайцям", які полюбляють перестрибувати турнікети, відтепер не вдасться це зробити.