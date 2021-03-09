На яких станціях метро у Києві з'явились нові турнікети: список

Джерело:"Київський метрополітен"
У Києві триває оновлення турнікетів в метро. Наразі сучасні пристрої встановили вже на 7 станціях.
На "Почайній" вже завершили монтажні та налагоджувальні роботи по встановленню нових турнікетів першому вестибюлі. Станція працює у звичайному режимі.
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Також такі нові пристрої, за задумом керівництва метрополітену запобігатимуть порушенням – "пасажирам-зайцям", які полюбляють перестрибувати турнікети, відтепер не вдасться це зробити.