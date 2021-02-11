Ожеледиця, хуртовини та масштабні снігопади: погода у Києві 12 лютого
Київ очікують снігопади / КМДА
Наразі ніякого покращення погодних умов синоптики не обіцяють. Принаймні 12 лютого стихія, яка обрушилася на Київ цього тижня, лише погіршиться.
Джерело:КМДА
Як зазначили у КМДА, до кінця 11 лютого на дорогах столиці утримуватиметься ожеледь. В останній робочий день тижня буде лише гірше.
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За даними синоптиків, 12 лютого у Києві очікуватимуться пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
Снігові замети на дорогах
- Вітер супроводжуватиметься рясними снігопадами, які комунальники, судячи з усього, знову не зможуть прибрати суто через фізичну неможливість впоратись із такою стихією.
- На дорогах столиці слід очікувати сильну ожеледицю, а також снігові замети.
- Температура повітря 12 лютого у Києві становитиме -9...-11 градусів.
Як стверджують представники "Київавтодору", наслідки негоди намагаються здолати 486 одиниць спецтехніки.
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