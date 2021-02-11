Ожеледиця, хуртовини та масштабні снігопади: погода у Києві 12 лютого

Джерело:КМДА
Наразі ніякого покращення погодних умов синоптики не обіцяють. Принаймні 12 лютого стихія, яка обрушилася на Київ цього тижня, лише погіршиться.
Як зазначили у КМДА, до кінця 11 лютого на дорогах столиці утримуватиметься ожеледь. В останній робочий день тижня буде лише гірше.
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Як стверджують представники "Київавтодору", наслідки негоди намагаються здолати 486 одиниць спецтехніки.Через сніговий колапс профільні служби обмежили в'їзд до столиці для великогабаритного транспорту. Під Києвом через негоду у сніговому полоні опинилися майже 1000 фур.