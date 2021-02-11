Ожеледиця, хуртовини та масштабні снігопади: погода у Києві 12 лютого

Наразі ніякого покращення погодних умов синоптики не обіцяють. Принаймні 12 лютого стихія, яка обрушилася на Київ цього тижня, лише погіршиться.

Як зазначили у КМДА, до кінця 11 лютого на дорогах столиці утримуватиметься ожеледь. В останній робочий день тижня буде лише гірше.

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За даними синоптиків, 12 лютого у Києві очікуватимуться пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Снігові замети на дорогах

Вітер супроводжуватиметься рясними снігопадами, які комунальники, судячи з усього, знову не зможуть прибрати суто через фізичну неможливість впоратись із такою стихією.

На дорогах столиці слід очікувати сильну ожеледицю, а також снігові замети.

Температура повітря 12 лютого у Києві становитиме -9...-11 градусів.

Як стверджують представники "Київавтодору", наслідки негоди намагаються здолати 486 одиниць спецтехніки.

Через сніговий колапс профільні служби обмежили в'їзд до столиці для великогабаритного транспорту. Під Києвом через негоду у сніговому полоні опинилися майже 1000 фур.