У Києві на вихідних 6 – 7 березня буде плюсова температура, хоча ще у п’ятницю 5 березня очікують сніг. В суботу та неділю буде не так вже й тепло – позначка термометра не підніметься вище за +3 градуси.

Вночі очікують навіть морози в межах від – 4 до – 6 градусів. Читайте також Ігри з пістолетом: у Києві молодь влаштувала забави зі зброєю Погода в Україні Така непривітна погода очікується на всій території України. У більшості областей небо затягне хмарами. Крім того, прогнозують рясні опади. Щоправда, на Півдні тепло ще втримається. У регіонах обіцяють сонце та +10...+16 градусів тепла. Прогноз погоди на 5 березня / Скриншот сайту Укргідрометцентру Погода у Києві Погода у столиці не надто відрізнятиметься від решти областей. У Києві пройде дощ та подекуди можливий мокрий сніг. Скриншот сайту Українського гідрометцентру