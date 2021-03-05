Якою буде погода у Києві у перші весняні вихідні: прогноз

Джерело:Український гідрометцентр
У Києві на вихідних 6 – 7 березня буде плюсова температура, хоча ще у п’ятницю 5 березня очікують сніг. В суботу та неділю буде не так вже й тепло – позначка термометра не підніметься вище за +3 градуси.
Вночі очікують навіть морози в межах від – 4 до – 6 градусів.
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Така непривітна погода очікується на всій території України. У більшості областей небо затягне хмарами. Крім того, прогнозують рясні опади.
Щоправда, на Півдні тепло ще втримається. У регіонах обіцяють сонце та +10...+16 градусів тепла.
Прогноз погоди на 5 березня / Скриншот сайту Укргідрометцентру
Погода у столиці не надто відрізнятиметься від решти областей. У Києві пройде дощ та подекуди можливий мокрий сніг.
Скриншот сайту Українського гідрометцентру