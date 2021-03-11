Одну з найулюбленіших вулиць столиці перетворять у затишний й комфортний простір у французькому стилі. Водночас оновлять й Контрактову площу.

Роботи розпочнуть вже цієї весни. Проєкт, за яким будуть реконструювати вулицю називається "Київська вітальня", він переміг у конкурсі ще у 2015 році.

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Улюблене місце для прогулянок всіх киян та гостей столиці планують перетворити у ще комфортніше та затишне місце.

Як виглядатиме нова вулиця та Контрактова площа

Судячи з проєкту, на вулиці не буде вже дороги, а лише пішохідна зона. Сагайдачного поєднають з Контрактовою площею одним типом мощення – жовтою цеглою.

Посередині вулиці хочуть висадити червонолисті клени, прибрати рекламу і дорожні знаки.

Ескіз пішохідної Контрактової / ілюстрація проєкту "Київська вітальня"

Так буде виглядати площа / ілюстрація проєкту "Київська вітальня"

А так виглядає вулиця Сагайдачного зараз / Фото Dogtar Ruslan, Unsplash

Якщо проєкт втілять у життя, нас чекає дуже красивий простір для прогулянок і відпочинку.

Втім, це поки, що лише ескіз. Робочий проєкт досі не розробляли.

Раніше сайт 24 каналу писав, що влада просить власників приватного бізнесу, які ведуть свою підприємницьку діяльність на вулиці Петра Сагайдачного, підготувати відповідні документи про прив’язку фасадів будівель.