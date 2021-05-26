Про це повідомляє КМДА, із посиланням на Укргідрометцентр. Метеорологиня Наталка Діденко також традиційно розповідає про погоду.

Актуально Як пройде День Києва у 2021 році: запланували півтори сотні заходів

День Києва з дощем

Вона прогнозує, що на вихідних у столиці також буде дощ.

День Києва також помокне у суботу – дощі, грози. Проте в неділю з'явиться сонце, яке підсушить повітря. 29 – 30 травня у столиці очікують зниження температури повітря до +16… +17 градусів. Одягніться відповідно,

– підкреслила Діденко.

Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

Якщо почули грім, зайдіть в приміщення, заховайтеся в машину або знайдіть безпечне закрите місце (до прикладу зупинка, підземний перехід тощо).

Якщо ви в автомобілі, зачиніть вікна авто, зніміть або опустіть антену, зупиніться і перечекайте негоду.

Не забувайте правило 30:30. Після того, як ви побачите блискавку, почніть рахувати до 30. Якщо почуєте грім до того, як закінчите рахувати.

Більше про ці правила читайте на сайті 24 каналу.