У Києві вандали потрощили прикрашені новорічні ялинки у кількох парках. Невідомі пошкодили іграшки на деревах та декорації поряд з ними.

Інцидент у парку "Інтернаціональний"

Там з ялинки позривали іграшки та гірлянди. Про це повідомляє Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Святошинського району.

Читайте також Новорічна пожежа: що робити при загорянні ялинки вдома – поради рятувальників

Наслідки вандалізму виявили зранку 24 грудня. Помітили це співробітники парку. За їхніми словами, невідомі понищили огорожу, а також позривали дроти гірлянд, зламали гілки та розбили новорічні прикраси.

Вандалізм у парку "Совки"

Днями зловмисники також пошкодили гірлянду на інсталяції ялинки на центральній площі.

Комунальники обіцяють відновити пошкоджені ялинки.

Прикрашаючи парки напередодні Нового року, ми сподіваємося, що вони будуть створювати святковий настрій. Ми все полагодимо, ялинки й далі сяятимуть святковими вогнями,

– кажуть у комунальному підприємстві.

Однак просять людей не вчиняти схожих дій і з повагою ставитися до новорічних локацій.

Зверніть увагу! З метою не допустити самовільну вирубку хвойних дерев у Карпатах працюють спеціальні бригади. Лісова охорона проводить рейди з виявлення незаконних рубок новорічних ялинок.

Знищені ялинки у Києві: Фото комунального підприємства