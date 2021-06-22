Власник популярного у столиці ресторану хот-догів Ян Монастирський оголосив про закриття проєкту. Працював заклад 7 років, доки там не сталася пожежа.

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Гроші, які волонтери зібрали на відновлення роботи ресторану, підприємець обіцяє витратити на відкриття нового кафе з хот-догами. Або передати на благодійність.

Відновити кафе у звичному місці не вдалося

За словами ресторатора, закриття закладу пов'язано із тим, що приміщення неможливо відремонтувати за законом. Оскільки будівля на вулиці Івана Франка, де працювало кафе, виявилася об'єктом культурної та історичної спадщини. При цьому у власників приміщення нібито не було договору з Державною службою охорони культурної спадщини.

Крім того, бізнесмен зазначив, що "втомився бути романтиком" та більше не вірить у монопродукт у Києві.

Скуштувати хот-доги від Монастирського жителі столиці зможуть на фестивалях та інших подіях, де він працюватиме. Я закриваю доги. І взагалі проект Bistro Bistro в нинішньому його вигляді. Я більше не вірю у монопродукт в нашому місті. У відносно дорогий монопродукт. Якщо я знайду приміщення, я зроблю доги. В іншому форматі, але зроблю,

– написав Монастирський.

Що відомо про пожежу в ресторані Bistro Bistro

Загоряння у закладі в будинку на вулиці Івана Франка 27/31 сталося 8 лютого близько 13:14.

Рятувальники, які прибули на виклик, загасили пожежу через 20 хвилин після її початку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Напередодні пожежі Ян Монастирський опинився у центрі скандалу. Він відреагував на флешмоб не залишати на чай, якщо у закладі не обслуговують українською, і написав про те, що офіціянти, повари та адміністратори можуть влаштувати власний флешмоб таким клієнтам.



Пост власника Bistro Bistro напередодні пожежі / Скриншот сторінки Яна Монастирського

На місце пожежі одразу ж виїхали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників. Вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні.

Пожежу вдалося локалізувати о 13:35, а вже за 20 хвилин її ліквідували.