Після пожежі не відновлюватимуть: Ян Монастирський заявив про закриття ресторану Bistro Bistro

Власник відомого у Києві ресторану Bistro Bistro оголосив про наміри припинити роботу свого бізнесу у наявному вигляді. Після пожежі, яка сталася у приміщенні закладу, він вже не відкриється.
Власник популярного у столиці ресторану хот-догів Ян Монастирський оголосив про закриття проєкту. Працював заклад 7 років, доки там не сталася пожежа.
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Гроші, які волонтери зібрали на відновлення роботи ресторану, підприємець обіцяє витратити на відкриття нового кафе з хот-догами. Або передати на благодійність.
Відновити кафе у звичному місці не вдалося
- За словами ресторатора, закриття закладу пов'язано із тим, що приміщення неможливо відремонтувати за законом. Оскільки будівля на вулиці Івана Франка, де працювало кафе, виявилася об'єктом культурної та історичної спадщини. При цьому у власників приміщення нібито не було договору з Державною службою охорони культурної спадщини.
- Крім того, бізнесмен зазначив, що "втомився бути романтиком" та більше не вірить у монопродукт у Києві.
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Скуштувати хот-доги від Монастирського жителі столиці зможуть на фестивалях та інших подіях, де він працюватиме.
Я закриваю доги. І взагалі проект Bistro Bistro в нинішньому його вигляді. Я більше не вірю у монопродукт в нашому місті. У відносно дорогий монопродукт. Якщо я знайду приміщення, я зроблю доги. В іншому форматі, але зроблю,
– написав Монастирський.
Що відомо про пожежу в ресторані Bistro Bistro
Загоряння у закладі в будинку на вулиці Івана Франка 27/31 сталося 8 лютого близько 13:14.
Рятувальники, які прибули на виклик, загасили пожежу через 20 хвилин після її початку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Напередодні пожежі Ян Монастирський опинився у центрі скандалу. Він відреагував на флешмоб не залишати на чай, якщо у закладі не обслуговують українською, і написав про те, що офіціянти, повари та адміністратори можуть влаштувати власний флешмоб таким клієнтам.
Пост власника Bistro Bistro напередодні пожежі / Скриншот сторінки Яна Монастирського
На місце пожежі одразу ж виїхали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників. Вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні.
Пожежу вдалося локалізувати о 13:35, а вже за 20 хвилин її ліквідували.