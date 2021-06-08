"Гості" з країни-агресора не були на ярмарку з 2014 року. Охочих приїхати було багато, втім до столиці України вирушили найсміливіші з представників російської церкви.

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Непрохані гості

Про це повідомив релігійний експерт Андрій Ковальов у фейсбуці.

На цей ярмарок у Лаврі, у центрі Києва приїхали гастролери з Російської Федерації та окупованих Росією територій України. Тут Вам Муромська і Псковська єпархії, хустки з Оренбурга, монастир з Омської області РФ і окупованого Криму,

– пише Ковальов.

На світлинах, які оприлюднив експерт, є підтвердження його слів. Свої намети розмістили дружні для Української православної церкви Московського патріархату представники російських церковників, був і намет з Бахчисарайського району окупованого українського півострова.

На ярмарок до Києва приїхали церковники з Росії та Криму / фото Андрія Ковальова