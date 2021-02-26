ЄБРР надав київському метро 50 мільйонів євро на придбання нових вагонів
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 26 лютого підписало кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на 50 мільйонів євро. Ці гроші підуть на купівлю 50 нових вагонів підземки.
Джерело:КМДА
Нові вагони, які найближчим часом має придбати київське метро, обслуговуватимуть "зелену" гілку підземки.
Дивіться також У Києві беруть кредит на 50 мільйонів євро для купівлі нових вагонів метро
Кожен восьмий вагон у критичному стані
Чиновники підкреслили, що наразі у метро працює 800 вагонів. Але стан майже 100 з них оцінюють як критичний.
Сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів. Близько 100 з них – у критичному стані й потребують оновлення в найближчих 3 – 4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу,
– зазначили у КМДА.
Поділитися новиною