Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 26 лютого підписало кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на 50 мільйонів євро. Ці гроші підуть на купівлю 50 нових вагонів підземки.

Нові вагони, які найближчим часом має придбати київське метро, обслуговуватимуть "зелену" гілку підземки.

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Про це розповіли у пресслужбі КМДА, зазначивши, що на цій Сирецько-Печерську лінію до кінця цього року відкриють нові станції – "Мостицька" та "Проспект Правди".

Кожен восьмий вагон у критичному стані

Чиновники підкреслили, що наразі у метро працює 800 вагонів. Але стан майже 100 з них оцінюють як критичний.

Сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів. Близько 100 з них – у критичному стані й потребують оновлення в найближчих 3 – 4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу,

– зазначили у КМДА.