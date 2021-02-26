ЄБРР надав київському метро 50 мільйонів євро на придбання нових вагонів

Джерело:КМДА
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 26 лютого підписало кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на 50 мільйонів євро. Ці гроші підуть на купівлю 50 нових вагонів підземки.
Нові вагони, які найближчим часом має придбати київське метро, обслуговуватимуть "зелену" гілку підземки.
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Кожен восьмий вагон у критичному стані
Чиновники підкреслили, що наразі у метро працює 800 вагонів. Але стан майже 100 з них оцінюють як критичний.
Сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів. Близько 100 з них – у критичному стані й потребують оновлення в найближчих 3 – 4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу,
– зазначили у КМДА.