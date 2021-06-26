Ї*ануті, – неадекватна фанатка Басти влаштувала істерику перед концертом

У Києві 25 червня таки відбувся концерт російського репера Басти, який підтримує окупацію Криму. Перед заходом одна із фанаток виконавця влаштувала справжню істерику.

Поблизу StereoPlaza перед початком виступу Басти зібралися активісти, які спробували зірвати концерт. Вони не на жарт розлили одну із фанаток російського виконавця.

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Істерика прихильниці Басти

Загалом фанати співака, який підтримує окупацію Кримського півострова, неохоче йшли на розмову з журналістами. Однак одна з них все ж спробувала висловити свою думку у доступний їй спосіб. Дівчина порадила протестувальникам йти на концерт.

Ідіть на концерт, чому ви приперлися. Стоять вони, плакати дістали. Їбануті,

– випалила дівчина.

Їй пояснили, що в Україні йде війна, а Баста – представник Росії та підтримує окупацію. "До Басти війни не було, так? Не було? Баста винен у всьому, так? Ви що ідіоти", – продовжила палка прихильниця російського репера.

Далі дівчина щедро приправила своє невдоволення емоційною лайкою.

Згодом чоловік, який був разом із нею, заявив, що прийшов на концерт, бо "любить Василя Вакуленка (справжнє ім'я та прізвище Басти), тому що він класний співак". Українському прихильнику байдуже, з якої країни виконавець. Активістам, які намагалися зірвати концерт, він порадив йти "кудись, бо їхні гасла не для таких, як він".

Російський репер потрапив в Україну: як так сталося

Ще у вересні 2017 року СБУ повідомила реперу про заборону в'їзду на територію держави протягом 3 років.

У вересні 2020 року Басту вилучили з "чорного списку", дозволивши приїжджати в Україну.

У Мінкульті пояснили, що вносять артистів до "чорного списку" за поданням спецслужби. Однак у випадку Басти такого подання вони не отримували.

Протест відбувся на проспекті Лобановського, 119. Активісти тримали в руках плакати "Баста підтримав окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію", вони скандували: "Підтримуєш Басту – підтримуєш війну" та "Ганьба!".Російський репер Баста підтримує російську агресію та окупацію Криму, а також відвідував півострів. Крім того, він брав участь у зйомках фільму про Кримський міст.

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