Інстаграм-сторінку Марії вже закрили, тому вона використовує інші соцмережі, аби утримувати хайп. Дівчина, ймовірно, вже не знає як ще привернути до себе увагу – вирішила сказати, що їде з України в Росію.

До теми Нах*я мені тоді жити, – інстаграм закрив сторінку скандальної блогерки Марії: відео 18+

"Ми сьогодні п’ємо горілку й уйобу*мо в Росію", пообіцяла Марія. Відео вона розмістила на сервісі telesco.pe

(Увага! На відео присутня ненормативна лексика).

Блогерка Марія збирається їхати / Скриншот з сервісу telesco.pe

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