Інстаграм-сторінку Марії вже закрили, тому вона використовує інші соцмережі, аби утримувати хайп. Дівчина, ймовірно, вже не знає як ще привернути до себе увагу – вирішила сказати, що їде з України в Росію.
До теми Нах*я мені тоді жити, – інстаграм закрив сторінку скандальної блогерки Марії: відео 18+
"Ми сьогодні п’ємо горілку й уйобу*мо в Росію", пообіцяла Марія. Відео вона розмістила на сервісі telesco.pe
(Увага! На відео присутня ненормативна лексика).
Блогерка Марія збирається їхати / Скриншот з сервісу telesco.pe
Передісторія
- Марія з друзями влаштувала погром в готелі – зламали все, що змогли, обмалювали ванну й залили підлогу алкоголем. Їх забрала поліція й можливо притягуватиме до відповідальності за хуліганство.
- Блогерка пропонувала поліцейським показати її цицьки, аби правоохоронці всіх відпустили. Не вийшло. Це нікого не зацікавило.
- Раніше Марія хотіла стрибнути з моста, але поліцейські її врятували й привели до тями. Дівчина була п’яна.
- Після того, як її інстаграм-сторінку закрили, нібито за сприяння поліції, Марія записала емоційне відео й пообіцяла, що стрибне таки з моста або іншої споруди, якщо їй не повернуть акаунт. За її словами, весь сенс її життя був у цій сторінці.
- Марія живе з мамою на Троєщині. Їй 18 років.