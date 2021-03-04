В Київраді висміяли нардепа Олександра Юрченка, який підозрюється у хабарництві. Він прийшов навчати колег як треба боротися з корупцією.

Варто підкреслити, що народні депутати іноді приходять на засідання Київради, щоб виступити з трибуни й підняти якесь важливе питання. Кожного разу депутати міської ради вирішують чи надавати їм слово.

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Нардепу Олександру Юрченко дозволили, хоч і з другого разу, але він таки виступив. Втім, під час його промови нардепа освистали й висміяли. Депутати Київради вирішили, що це смішно – адже Юрченка самого звинувачують в отриманні хабаря.

Він, до речі, говорив про землю стадіону, яку хочуть віддати під забудову. "Начебто там замішана корупція".

Нагадаємо, що після того, як навколо Юрченка спалахнув корупційний скандал, його виключили з президентської фракції "Слуга народу". Перед цим він написав заяву про вихід з неї за власним бажанням.

Що відомо про справу Юрченка: основне

Юрченка підозрюють в отриманні 13-тисячного хабаря, а також у підбурюванні до давання повторного хабаря в особливо великому розмірі – 200 тисяч доларів.

На початку серпня 2020 року детектив НАБУ "під прикриттям" передав посереднику першу частину хабаря. Згодом співучасники планували отримати наступний транш.

За даними слідства, гроші призначалися для підкупу народних депутатів – членів комітету Верховної Ради. Гроші Юрченку мав передати посередник.

Спочатку політику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте згодом він вийшов на волю – під заставу у розмірі 3 мільйони гривень.

Цікаво! Юрченко відмовився розповідати, хто саме вніс за нього заставу. Лише уточнив, що це – "люди, небайдужі до ситуації з екологією на Київщині".