Нардепа Юрченка висміяли в Київраді: він прийшов вчити колег боротися з корупцією
В Київраді висміяли нардепа Олександра Юрченка, який підозрюється у хабарництві. Він прийшов навчати колег як треба боротися з корупцією.
Джерело:фейсбук Леоніда Ємця
Варто підкреслити, що народні депутати іноді приходять на засідання Київради, щоб виступити з трибуни й підняти якесь важливе питання. Кожного разу депутати міської ради вирішують чи надавати їм слово.
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Нардепу Олександру Юрченко дозволили, хоч і з другого разу, але він таки виступив. Втім, під час його промови нардепа освистали й висміяли. Депутати Київради вирішили, що це смішно – адже Юрченка самого звинувачують в отриманні хабаря.
Він, до речі, говорив про землю стадіону, яку хочуть віддати під забудову. "Начебто там замішана корупція".
Нагадаємо, що після того, як навколо Юрченка спалахнув корупційний скандал, його виключили з президентської фракції "Слуга народу". Перед цим він написав заяву про вихід з неї за власним бажанням.
- Юрченка підозрюють в отриманні 13-тисячного хабаря, а також у підбурюванні до давання повторного хабаря в особливо великому розмірі – 200 тисяч доларів.
- На початку серпня 2020 року детектив НАБУ "під прикриттям" передав посереднику першу частину хабаря. Згодом співучасники планували отримати наступний транш.
- За даними слідства, гроші призначалися для підкупу народних депутатів – членів комітету Верховної Ради. Гроші Юрченку мав передати посередник.
- Спочатку політику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте згодом він вийшов на волю – під заставу у розмірі 3 мільйони гривень.
- Помічник народного депутата Іван Фіщенко, якого теж підозрюють у хабарництві, також вийшов із СІЗО після внесення застави у 1 мільйон гривень.
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